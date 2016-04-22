До конца апреля российская валюта может укрепиться до 63 рублей за доллар, что станет возможным при росте цен на нефть марки BRENT до 48 долларов за баррель.
Нефтяные фьючерсы позитивно реагируют на отчет Минэнерго США, отразившего снижение за прошлую неделю добычи нефти в стране с 8,977 миллиона до 8,953 миллиона баррелей в сутки. А также на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает в 2016 году наибольшего снижения за 25 лет поставок нефти стран, не входящих в ОПЕК (примерно на 700 тысяч баррелей в день). В самой ОПЕК ожидают балансировки мирового рынка нефти в конце текущего - начале 2017 года.
Эти ожидания уже сейчас подталкивают участников рынка покупать товарно-сырьевые активы. Кроме того, их росту способствует глобальное ослабление мировой резервной валюты. В марте был зафиксирован рост с 4,9 до 5 процентов уровня безработицы и снижение с 1 до 0,9 процента годовой инфляции в США. Если в мае индекс доллара опустится ниже критически значимого уровня поддержки в 93 пункта, то доллар упадет ниже 60 рублей.
Повышать ставки ФРС боится не только из-за недостаточно сильных данных по американской экономике, но и действий своих коллег - Европейского ЦБ, Банка Японии, Народного банка Китая, которые проводят мягкую денежно-кредитную политику. Если ФРС "закрутит гайки", то прибыли американских компаний рухнут (из-за роста доллара), а многие из них окажутся на грани банкротства (в основном это касается небольших энергетических компаний). Такие события, как референдум в Великобритании (июнь), президентские выборы в США (ноябрь), могут отложить следующее повышение ключевой процентной ставки в США на декабрь текущего года.
Учитывая последние высказывания первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксении Юдаевой, в апреле мы не ожидаем снижения ключевой процентной ставки в России и выхода Банка РФ с интервенциями на внутренний рынок.
Источник - Российская газета: http://rg.ru/2016/04/22/v-mae-dollaru-prognoziruiut-padenie-nizhe-60-rublej.html
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