Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 66-66,8 рублей

В минувшую пятницу японская валюта существенно ослабла (а доллар укрепился) на фоне слухов о возможном введении в Японии отрицательной процентной ставки по кредитам. В свою очередь укрепление доллара оказало давление на нефтяные фьючерсы.



Сегодня наблюдается коррекционное ослабление доллара к ведущим валютам. Пара USD/JPY снижается к уровню 111, пара EUR/USD тестирует отметку 1,125, пара GBP/USD – 1,445. В течение сегодняшнего дня доллар будет консолидироваться в диапазоне 66-66,8 рублей. Поддержку российской валюте окажут относительно высокие цены на нефть (в районе 3 тыс. рублей) и повышенный спрос банков на рублевую ликвидность в РФ. Основными событиями недели станут заседания трех центробанков – ФРС США, Банка Японии и ЦБ РФ. От американского и российского регулятора сюрпризов ждать не стоит. В течение недели стоит обратить внимание на данные по ВВП США и Великобритании.