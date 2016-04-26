Действия Банка Японии могут ослабить рубль

В конце текущей недели доллар США может существенно укрепиться, если Банк Японии смягчит денежно-кредитную политику. Японский регулятор, вероятно, расширит программу количественного смягчения и снизит ключевую депозитную ставку до -0,2%. Реализация этих мер подтолкнет пару USD/JPY в область 113,5-114 и поспособствует в среднесрочной перспективе росту японского ВВП и инфляции. Переоценка стоимости доллара может привести к росту пары USD/RUB до уровней 68-69.



Поддержка рубля видится нам со стороны таких факторов, как возможного снижения лимита рублевой ликвидности на недельном аукционе РЕПО и добычи нефти в США на прошлой неделе. Для укрепления рубля Банк России сегодня должен урезать лимит до менее чем 340 млрд рублей.



Любопытно, что сейчас цены на нефть марки BRENT, продолжая находиться в восходящем тренде, тестируют 200-х дневную скользящую среднюю, которая проходит через уровень 44,4 долл. Если этот уровень поддержки не будет удержан, то риски снижения цен на нефть марки BRENT в область 40,5 долл. существенно возрастут.