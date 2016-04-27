Рубль готовится к штурму готовых максимумов

Обновление ценами на нефть максимумов текущего года и ожидаемое сохранение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в США и РФ создают предпосылки к скорому выходу пары USD/RUB в диапазон 64,6-65. Поддержку ценам на нефть оказывает статистика по запасам нефти в США от API, которые за прошлую неделю сократились на 1,1 млн баррелей.



От повышения ключевой процентной ставки в США и снижения в РФ американского и российского регуляторов удерживают соответственно ухудшение экономической статистики в США за 1 кв. 2016 года и повышенные инфляционные ожидания в РФ. В марте наблюдалось сокращение продаж новых домов, объема заказов на товары длительного пользования за исключением транспортной компоненты, годовой инфляции в США. Участники рынка не будут удивлены, если ВВП США за первый квартал окажется ниже 0,7%. Между тем по оценкам МЭР РФ, в 1 кв. 2016 года темпы падения ВВП РФ снизились до -1,4%. Летом, когда будут повышены тарифы естественных монополий, а профицит ликвидности в банковской системе РФ вырастет, годовая инфляция в РФ, вероятно, ускорится.



На текущем росте многие западные хедж-фонды уже закрывают позиции по российским активам. В мае-июне их можно будет купить дешевле. При выходе цен на нефть марки BRENT в диапазон 48-50 долл. за баррель российская валюта укрепится максимум до 62-63 рублей за доллар.