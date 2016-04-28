Сегодня доллар протестирует уровень 64,6 рубля

Сегодня пара USD/RUB может пробить уровень поддержки 64,6 на фоне повышения цен на нефть марки BRENT к 46,5 долл. за баррель и общего снижения доллара на международном валютном рынке. Доллар оказался под давлением из-за мягкой риторики ФРС США, которая вчера сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5% и отметила, что она, вероятно, останется в течение некоторого времени ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. В сопроводительном пресс-релизе ФРС акцентировала внимание не на внешних угрозах, а на внутренних – слабом экономическом росте в США. За последние 4 часа мы наблюдаем активные распродажи доллара в паре с иеной, так как Банк Японии сохранил все параметры денежно-кредитной политики без изменений. В ближайшее время можно ожидать тестирования парой USDJPY уровня поддержки 108.



Основной угрозой для сырьевых валют является вероятная стабилизация добычи нефти и числа буровых установок в США при росте цен на нефть до 50 долл. за баррель. Активные распродажи на развивающихся рынках могут начаться 6 мая, когда будет опубликована апрельская статистика по рынку труда в США.