Если ЦБ РФ сохранит ставку, то доллар упадет ниже 64 рублей

Первая оценка ВВП США за 1 кв. 2016 года оказалась слабоватой, усилив вероятность сохранения в июне базовой процентной ставки в США в диапазоне 0,25-0,5%. На фоне ослабления доллара пара USD/JPY сегодня обновила минимум года, а цены на нефть марки BRENT вышли к отметке 48 долл. за баррель.

Если сегодня ЦБ РФ примет решение о снижении базовой процентной ставки на 50 б.п., то это спровоцирует выход доллара в диапазон 65-66 рублей. Если регулятор оставит ставку без изменений и смягчит риторику, то при текущей цене нефти доллар может упасть ниже 64 рублей, так как в последние недели российская валюта укреплялась меньшими темпами, чем цены на нефть. В мае привлекательность российских активов существенно не снизится, если цены на нефть марки BRENT удержатся выше уровня в 40 долл. за баррель.