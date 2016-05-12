В ближайшее время доллар может снизиться до 64,5 рублей

В краткосрочной перспективе российская валюта может укрепиться до 64,5 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывают выросшие до 47,5 долл. за баррель цены на нефть марки BRENT и снизившаяся после публикации апрельской статистики по рынку труда в США вероятность повышения в июне ставки по федеральным фондам. Цены на нефть позитивно отреагировали на статистику от Минэнерго США. За прошлую неделю добыча нефти в США снизилась с 8,825 млн до 8,802 млн баррелей в день, а запасы нефти - на 3,41 млн баррелей в день.



Негативное влияние на инвестиционный климат в РФ по-прежнему оказывают западные санкции против банковского и нефтегазового секторов российской экономики, которые этим летом, вероятно, будут продлены по причине задержки в реализации Минских соглашений. Необходимость российских госкомпаний выплатить в этом году не менее 50% прибыли, полученной за 2015 год, на дивиденды усугубит ситуацию с инвестициями в основной капитал, хотя и привлечет западные портфельные инвестиции в РФ.



В среднесрочной перспективе потенциал роста российской валюты будет ограничен уровнем в 62 рубля за доллар, а цен на нефть марки BRENT – 50 долл. за баррель.