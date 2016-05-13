Тренд на укрепление рубля может прерваться

Наблюдавшееся в апреле снижение индексов деловой активности в производственных секторах крупнейших экономик мира (США, Китае, Японии, Великобритании) и РФ, в мае может продолжиться. В связи с этим возникают сомнения относительно устойчивости экономического роста в этих регионах. Ожидать существенного увеличения спроса на нефть в ближайшие месяцы сложно, хотя МЭА считает, что излишек нефти на мировом рынке в первом полугодии, вероятно, окажется ниже прежних ожиданий благодаря росту спроса в Индии, Китае и России.



Основные риски для российской валюты мы видим со стороны возможного снижения цен на нефть в область 43 долл. за баррель, роста спроса на защитные активы при выходе Великобритании из ЕС, смены ожиданий относительно сроков повышения базовой процентной ставки в США.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию ВВП еврозоны и объема розничных продаж в США. В течение дня доллар может выйти в диапазон 64-64,5 рублей. На горизонте 6 месяцев курс рубля выйдет в диапазон 68-70 рублей за доллар.