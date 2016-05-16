Доллар продолжит консолидацию между 64,5-65,5 рублями

Недостаточно высокие темпы роста ВВП еврозоны в 1 кв. 2016 года и сильные апрельские данные по розничным продажам в США продавили пару EURUSD до уровня 1,13. На этой неделе она может протестировать уровень 1,12, если экономическая статистика в США (по потребительской инфляции, промышленному производству, строительному сектору) окажется лучше ожиданий.



Несмотря на укрепление доллара к европейским валютам, пара USD/RUB будет находиться под давлением. Сегодня цены на нефть марки BRENT обновили максимум текущего года, выйдя к уровню 48,5 долл. за баррель. Поддержку им оказала новость о сокращении за прошлую неделю с 328 до 318 числа нефтяных установок в США.



Дополнительную поддержку рублю во второй половине мая окажет повышение ставок межбанковского кредитования на фоне наступления очередного налогового периода в РФ. В краткосрочной перспективе вероятны колебания пары USD/RUB в диапазоне 64,5-65,5.