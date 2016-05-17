На этой неделе доллар может снизиться ниже 64 рублей

Внешние факторы, на которые ФРС США и ЦБ РФ обращали внимание в 1 кв. 2016 года, в текущем квартале существенно улучшились. В частности, произошла стабилизация ситуации на сырьевых рынках, в китайской экономике и т.д. В текущем квартале должна произойти смена ожиданий в отношении сроков повышения в США и снижения в РФ ключевых процентных ставок. Реализация этих событий может произойти в июне, что приведет к смене тренда в паре USD/RUB. Разворотной точкой, вероятно, станет отметка в 61 рубль по доллару США, вблизи которой ЦБ РФ может начать пополнение золотовалютных резервов.



Внутренние факторы оказывают поддержку российской валюте. По данным Росстата, ВВП РФ в 1 кв. 2016 года снизился на 1,2%(г/г) после падения на 3,8%(г/г) в 4 кв. 2015 года. Годовая инфляция в РФ с января по апрель 2016 года замедлилась с 12,9% до 7,3%. На этой неделе доллар может снизиться ниже 64 рублей.