ФРС США в июне может повысить ставку

Апрельские данные по розничным продажам, потребительской инфляции, промышленному производству, числу закладок новых домов в США оказались лучше ожиданий. Улучшение внутренней статистики выступит одним из важнейших аргументов в пользу повышения в июне базовой процентной ставки в США. В настоящее время усиление доллара отыгрывается снижением ключевой валютной пары EUR/USD, которая тестирует поддержку 1,128. В среднесрочной перспективе она может снизиться к уровню 1,08.



Российская валюта живет своей жизнью, дисконтируя стабилизацию экономической ситуации в РФ и приближающиеся к 50 долл. за баррель цены на нефть марки BRENT. Факторы поддержки нефтяных котировок, как сбои поставок нефти из Канады и Нигерии, в скором времени могут исчезнуть. Сегодня доллар снизится ниже 64 рублей, если будет зафиксировано очередное снижение запасов нефти в США за прошлую неделю от Минэнерго США. В течение дня стоит обратить внимание на аукционы по размещению ОФЗ в объеме 24,8 млрд рублей, протоколы предыдущего заседания ФРС США.