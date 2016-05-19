В июне мы допускаем снижение в России базовой процентной ставки ЦБ и ее увеличение в США. Реализация этих мер приведет к развороту тренда в паре USD/RUB. Ее покупки можно рассмотреть в диапазоне 61-64 с целью фиксации прибыли в диапазоне 68-70.
Естественно, остается такой риск, как выход Великобритании из состава ЕС, который приведет к более серьезной просадке рубля (до 72-75 рублей за доллар).
Дело в том, что выход Великобритании резко усилит кредитные риски ЕС (другие страны, такие как Греция, Португалия тоже могут покинуть Евросоюз и откажутся платить по ранее взятым кредитам). Инвесторы начнут покупать защитные активы - такие как доллар США. Рубль - это валюта развивающаяся, безусловно, упадет. Хотя повторение январских событий, когда доллар стоил порядка 85 рублей, маловероятно.
Следует отметить, что структура российской экономики постепенно адаптируется к низким ценам на энергоносители. Баланс между спросом и предложением на рынке нефти по оценкам большинства международных институтов наступит в конце 2016 года, что позволит цене на нефть стабилизироваться на отметке выше 40 долларов за баррель, а курсу доллара - ниже 70 рублей.
Текущий месяц тоже уже успел озадачить инвесторов интересной статистикой. В мае была опубликована важные макроэкономические данные по России и США, усилившие ожидания скорого сужения спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США.
По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2016 года снизился на 1,2 процента после падения на 3,8 процента в четвертом квартале 2015 года. Годовая инфляция в России с января по апрель 2016 года замедлилась с 12,9 до 7,3 процента. В то же время, апрельские данные по розничным продажам, потребительской инфляции, промышленному производству, числу закладок новых домов в США оказались лучше ожиданий.
Акцентируя внимание на инфляции, отметим, что она в США с января по апрель 2016 года ускорилась с 0,7 до 1,1 процента. Ее ускорение в немалой степени связано с ростом цен на нефть в этот период (примерно на 10 долларов).
Источник - Российская газета: http://rg.ru/2016/05/19/ekonomisty-ocenili-veroiatnost-rosta-dollara-do-85-rublej.html
Комментарии 0