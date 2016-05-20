В июне доллар может вырасти до 70 рублей

Возобновившийся рост цен на нефть и относительно высокие ставки межбанковского кредитования в РФ сегодня окажут поддержку рублю. В течение дня пара USD/RUB может скорректироваться к уровню 66,2. Между тем, угроза ослабления в июне российской валюты до 70 рублей за доллар остается высокой из-за увеличившейся вероятности повышения в этом месяце базовой процентной ставки в США.



По мнению главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, возможный выход Великобритании из ЕС вряд ли будет достаточным основанием, чтобы повлиять на намерения ФРС. Полагаем, американский регулятор при принятии решения по ключевой ставке меньше внимания будет уделять внешним факторам и больше внутренним - майским данным по рынку труда и инфляции в США. В мае годовые темпы роста потребительских цен в США ускорятся из-за роста экономической активности в США и повышения цен на нефть до более высоких уровней, чем в апреле.



Как и в США, в РФ нормализация монетарной политики может скоро возобновиться из-за снижения инфляционных ожиданий в РФ. МВФ допускает снижение до 6,5% инфляции в РФ к концу текущего года. По мнению директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, ключевая ставка в РФ при инфляции в 4% может быть на уровне 5%. Можно предположить, что при стремлении спреда к 1% между ключевой ставкой и инфляцией, базовая ставка в РФ будет стремиться к 7,5% к концу текущего года.