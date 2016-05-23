На этой неделе пара USD/RUB может закрыться выше уровня 67,3

На этой неделе доллар может получить поддержку со стороны данных по продажам новых домов, заказам на товары длительного пользования и ВВП США. Статистика лучше ожиданий усилит шансы на повышение этим летом базовой процентной ставки в США. Шансы на закрытие доллара выше 67,3 рубля на этой неделе представляются высокими.



Давление на курс рубля помимо роста доллара в ближайшие месяцы может оказать постепенное ухудшение торгового баланса РФ. По данным ФТС, еще в 1 кв. 2016 года торговый баланс РФ по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 47% до 25,563 млрд долл. В отчетном периоде экспорт упал на значительные 31,9%(г/г), а импорт – лишь на 14,6%(г/г). Традиционно по мере восстановления деловой активности страна начинает потреблять больше импорта. В то же время рассчитывать на быстрый рост экспорта не приходится, учитывая сохранение все еще низких цен на нефть и металлы.



Если российскому правительству в ближайшее время не удастся привлечь деньги от продажи акций приватизируемых компаний, то для закрытия дыр в бюджете придется тратить средства Резервного фонда, увеличивая тем самым рублевую денежную массу в экономике. По данным Банка России, годовые темпы роста денежной массы M2 в РФ в 1 кв. 2016 года выросли с 11,5% до 12%. Если власти пойдут на неконтролируемую эмиссию рублей после парламентских выборов в РФ, то курс рубля может существенно ослабнуть. Однако такой сценарий представляется маловероятным. По нашим оценкам, в конце года доллар будет стоить меньше 70 рублей.