Благоприятные факторы помогли РФ успешно разместить евробонды

В ближайшие недели мы ожидаем усиления оттока капитала из развивающихся рынков в США на фоне роста вероятности повышения этим летом ставки по федеральным фондам, угрозы выхода Великобритании из состава ЕС, начавшейся коррекции на рынке энергоносителей. Эти факторы перекроют улучшение макроэкономической статистики по РФ и могут спровоцировать снижение индекса ММВБ к 1800 п., а курса рубля – до 70 рублей за доллар в среднесрочной перспективе. Сегодня стало известно, что МЭР РФ в апреле зафиксировало замедление годовых темпов падения ВВП РФ до 0,7% с 1,2%.



Успешное размещение РФ 10-ти летних еврооблигаций (с погашением в мае 2026 года) несколько снижает опасения в отношении перспектив балансировки бюджета РФ и курса рубля. На данный момент известно, что спрос на российские бонды составил 6,3 млрд долл. при предложении в 3 млрд долл. и ставке размещения в диапазоне 4,65%-4,9% годовых (премия ко вторичному рынку составила примерно 50 б.п.). В первой декаде апреля мы предполагали, что РФ сможет занять 3 млрд долл. под ставку 5,6%, однако ей удалось занять под меньший процент на фоне улучшившегося в апреле-мае внешнего и внутреннего фона, сохранения низких ставок кредитования на международных рынках капитала и избыточной валютной ликвидности в госбанках РФ. В определенном смысле РФ и некоторым российским корпорациям, сумевшим успешно разместить за последние 3 месяца еврооблигации, повезло.