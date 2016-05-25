Сегодня доллар может протестировать уровень в 66,25 рубля

Решение ЦБ РФ расширить лимит рублевой ликвидности на аукционе недельного РЕПО с 430 млрд до 610 млрд рублей не привело к снижению ставок межбанковского кредитования на фоне пика выплат налогов в РФ. Сегодня компании уплачивают НДПИ, НДС, акцизы. Помимо повышенного спроса на рублевую ликвидность поддержку рублю оказывают выросшие до 49,7 долл. за баррель цены на нефть марки BRENT. В течение дня потенциал укрепления российской валюты, вероятно, будет ограничен уровнем в 66,25 руб. за доллар.



Вечером возможна резкая реакция нефтяных фьючерсов на публикацию еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти. Если за прошлую неделю запасы снизятся менее чем на 5,14 млн баррелей (оценка Американского института нефти), то цены на черное золото могут существенно просесть. Продолжающееся укрепление доллара США создает предпосылки к коррекции цен на нефть хотя бы до 44 долл. в июне.