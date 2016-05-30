Доллар будет стремиться к уровню 67,3 рубля

В минувшую пятницу глава ФРС США Джаннет Йеллен заявила о том, что ключевая ставка в США может быть повышена «в ближайшие месяцы». Косвенно об этом сигнализирует рост за последний месяц доходности (на 9-13 б.п.) американских государственных облигаций с коротким сроком погашения (от 3 месяцев до 2 лет). Кроме того, в пользу такого развития событий говорит укрепление здоровья американской экономики во 2 кв. 2016 года и переоценка роста ВВП США в 1 кв.2016 года с 0,5%(кв/кв) до 0,8%(кв/кв). На фоне укрепления доллара сегодня цены на нефть марки BRENT торгуются в районе 49,1 долл. за баррель, а пара EUR/USD – вблизи уровня 1,11.



В ближайшее время самостоятельных идей для роста рубля не наблюдается. Скоро в РФ будет повышены тарифы естественных монополий. Ожидать роста инвестиционной активности в РФ до парламентских выборов не приходится. В краткосрочной перспективе на фоне снижения ставок межбанковского кредитования в РФ пара USD/RUB будет стремиться к уровню 67,3.