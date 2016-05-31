Профицит ликвидности в банковском секторе РФ давит на рубль

На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к трем основным событиям - заседаниям ОПЕК и ЕЦБ и данным по рынку труда в США. Подъем нефтяных котировок к 50 долл. за баррель не создает предпосылок к сокращению странами ОПЕК квот на добычу нефти. Процесс вытеснения с рынка сланцевой нефти, которую добывают США и Канада, продолжается. Ожидания повышения в мае с -0,2% до -0,1% годовой потребительской инфляции в еврозоне делают маловероятным дополнительное смягчение ЕЦБ денежно-кредитной политики. А вот ожидания снижения в мае с 5% до 4,9% уровня безработицы в США усиливают вероятность повышения этим летом базовой процентной ставки в США. По мнению департамента исследований и прогнозирования Банка России, реализация последнего события приведет к оттоку капитала с рынков развивающихся стран.



Российская валюта не сможет игнорировать возобновление цикла повышения базовой процентной ставки в США и ослабнет. Среднесрочным фактором давления на нее является процесс создания новых денег ЦБ РФ, который покупает за рубли валюту у Минфина. Этот процесс уже привел к профициту ликвидности в банковском секторе РФ. В настоящее время задолженность кредитных учреждений перед ЦБ РФ составляет порядка 1,3 трлн рублей, а денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России – около 1,76 трлн рублей. В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на рубль в краткосрочной перспективе. Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 65,1-66,4.