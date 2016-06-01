Доллар присматривается к уровню в 68,1 рубля

В ближайшее время доллар может окрепнуть до 67,3-68,1 рубля на фоне вероятного выхода цен на нефть марки BRENT в диапазон 48-49 долл. за баррель. В начале июня дополнительное давление на рубль окажет снижение ставок межбанковского кредитования в РФ. С 25 по 31 мая однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ снизилась уже с 11,46% до 11,37%.



Экономическая статистика по США продолжает радовать покупателей мировой резервной валюты. В апреле расходы американских потребителей, которые вносят основную лепту в ВВП, оказались лучше ожиданий. В отчетном периоде рост показателя составил 1%(м/м) при прогнозе 0,7%(м/м). Из-за праздничного дня в США, который пришелся на понедельник, на этой неделе данные по занятости в частном секторе и запасам нефти в США будут опубликованы не в среду, а в четверг.



Сегодня стоит обратить внимание на итоги размещения Минфином ОФЗ в объеме 25 млрд рублей. Если спрос на российские бонды окажется не таким высоким, как на предыдущих аукционах, то это просигнализирует о возможном сохранении в июне ключевой процентной ставки в РФ на уровне 11%. К концу года мы допускаем ее снижение до 8%.