Существуют риски снижения евро ниже уровня 1,11 долл.

Летом ЕЦБ может отказаться от дополнительного смягчения монетарной политики, а ФРС – повысить ставку на 25 б.п. до 0,75% на фоне улучшения макроэкономической ситуации в еврозоне и США. Годовая потребительская инфляция в еврозоне в мае повысилась с -0,2% до -0,1%, а базовая – с 0,7% до 0,8% (предварительные данные). Годовая потребительская инфляция в США в апреле выросла с 0,9% до 1,1% (из-за роста цен на энергоносители), а базовая незначительно снизилась - с 2,2% до 2,1%. США намного ближе находятся к цели достижения инфляции в 2% годовых, чем еврозона, что позволяет американскому регулятору продолжить процесс нормализации монетарной политики, который начался в декабре 2015 года. ЕЦБ пойдет на повышение ставки, вероятно, не раньше второй половины 2017 года (после завершения весной 2017 года процесса покупок активов в еврозоне).



Если пара EUR/USD не удержит ключевой уровень поддержки 1,11, то риски ее снижения к отметке 1,08 существенно возрастут. В июне евро может упасть и ниже уровня 1,05 долл. Это произойдет, если британцы на референдуме проголосуют за выход Великобритании из состава ЕС. Реализация этого сценария окажет давление на ВВП не только Великобритании, но и еврозоны.