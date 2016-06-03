Летом российская валюта может ослабнуть до 70−72 рублей за доллар. Основные факторы риска для рубля представляют возможное падение цен на нефть к 38−40 долларам за баррель, повышение базовой процентной ставки в США, рост кредитных рисков в странах ЕС в связи с проведением референдума в Великобритании, замедление темпов роста экономики Китая, увеличение профицита ликвидности в банковском секторе РФ. Безусловно, если по итогам 2 квартала 2016 года годовые темпы роста экономики РФ выйдут к нулевой отметке, то давление на рубль будет не таким сильным, но внутренние факторы роста не смогут дать адекватного сопротивления вероятному ухудшению внешних условий.
Разбирая факторы курсообразования рубля по отдельности заметим, что они между собой взаимосвязаны, то есть между ними наблюдается значимая корреляция (например, между ценами на нефть и денежно-кредитной политикой ФРС и т.п.). Из перечисленных выше факторов можно выделить два основных — риск повышения базовой процентной ставки в США и профицит ликвидности в банковском секторе РФ. То, что этим летом ФРС повысит ставку с 0,5% до 0,75%, сомнений нет. Более того, это повышение, вероятно, произойдет 15 июня, когда состоится пресс-конференция Дж.Йеллен. В пользу такого развития событий говорит укрепление здоровья американской экономики во 2 квартале 2016 года, сопровождающееся ростом инфляции. В апреле было зафиксировано ее ускорение с 0,9% до 1,1% годовых. Косвенно о скором ужесточении процентной политики в США сигнализирует рост в мае доходности американских государственных облигаций с коротким сроком погашения и ставок по долларовым кредитам на межбанковском рынке Лондона. С 3 по 26 мая доходность однолетних облигаций США выросла с 0,532% до 0,675%, а однолетняя ставка LIBOR — с 1,232% до 1,321%.
Среднесрочным фактором давления на российскую валюту является избыточная денежная масса в РФ, создаваемая ЦБ на фоне покупок им валюты у Минфина. Этот процесс уже привел к профициту ликвидности в банковском секторе РФ. На 2 июня задолженность кредитных учреждений перед ЦБ РФ составляла порядка 866 млрд рублей, а денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России — около 1,43 трлн рублей.
В этом году российская валюта подвергнется сильным распродажам, если регуляторы Китая и Саудовской Аравии отправят свои национальные валюты в свободное плавание, что автоматически приведет к росту доллара США. В этом случае можно будет говорить о переписывании им максимума текущего года к рублю (в районе 85,99 рубля). Однако такой сценарий не является базовым. Золотовалютные резервы Китая и Саудовской Аравии остаются значительными, что позволяет национальным регуляторам поддерживать макроэкономическую стабильность в стране. В целом мы остаемся умеренными оптимистами в отношении курса рубля и, исходя из текущих макроэкономических реалий, считаем, что в конце 2016 года доллар будет стоить порядка 65−70 рублей.
Источник - Регнум: http://regnum.ru/news/economy/2140614.html
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