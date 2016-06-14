Brexit пугает рубль

В текущем месяце может реализоваться риск выхода Великобритании из состава ЕС. В настоящее время различные социологические опросы показывают преобладание числа сторонников выхода Великобритании из состава ЕС над сторонниками сохранения страны в составе организации. «Brexit» окажет прямое воздействие на Великобританию и ее крупнейших торговых партнеров и косвенное на РФ. Снижение цен на нефть, мировых фондовых индексов, рост кредитных рисков в странах ЕС, повышенный спрос на защитные активы – американские, японские и немецкие гособлигации, вероятно, приведут к ослаблению российской валюты до 70-72 рублей за доллар этим летом.



В долгосрочной перспективе курс доллара сильно не отклонится от диапазона 65-70 рублей из-за сохранения приемлемых внешних условий и улучшения макроэкономической обстановки в РФ. Несмотря снижение в минувшую пятницу до 10,5% ключевой процентной ставки в РФ, реальные процентные ставки в РФ остаются существенно выше, чем в США или еврозоне, инфляция в РФ, по оценкам ЦБ РФ, к концу 2016 года достигнет уровня в 5-6%, а к концу 2017 года – 4%, цены на нефть, по оценкам крупнейших финансовых институтов, в ближайшие годы стабилизируются на уровне не ниже 40 долл. за баррель и т.д.