РФ будет вынуждена нарастить долговую нагрузку

До проведения референдума о членстве Великобритании в составе ЕС говорить о росте валют развивающихся рынков не приходится. Реализация Brexit повлечет стремительные распродажи ценных бумаг развивающихся стран. Локальные идеи – налоговый период в РФ, неплохие майские данные по росту промышленного производства в РФ, а также заявления российских чиновников о прохождении российской экономикой «дна» представляются малозначимыми на фоне внешних угроз. Текущая устойчивость рубля является временной. В ближайшие торговые сессии курс доллара может протестировать уровень в 66,3 рубля.



Вчера господин Силуанов заявил о том, что Минфин в ближайшие три года планирует нарастить объем заимствований на внутреннем рынке ради покрытия дефицита бюджета и экономии средств Резервного фонда. Увеличение долговой нагрузки РФ является более приемлемым вариантом покрытия дефицита бюджета, который за первые 5 месяцев текущего года составил почти 1,5 трлн рублей, чем повышение налогов в РФ, которое скорее всего произойдет в 2018-2019 годах. На 1 июня 2016 года объем средств Резервного фонда РФ составил 2,551 трлн рублей, а ФНБ – 4,823 трлн рублей. По нашим оценкам, при сохранении неблагоприятной ситуации на рынке энергоносителей средства стабилизационных фондов РФ будут израсходованы к июлю 2018 года.