Доллар ненадолго может просесть до 64 рублей

На этой неделе из-за проведения референдума в Великобритании макроэкономическая статистика окажет незначительное влияние на ключевые валютные пары. Негативный сценарий - реализация Brexit - предполагает распродажи рискованных активов, падение фунта ниже уровня 1,35 долл., евро – ниже уровня 1,05 долл. и укрепление японской валюты до 95 йен за доллар. В этом случае нельзя исключать валютных интервенций со стороны Банка Японии, Банка Англии, экстренного вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и других регуляторов. Позитивный сценарий позволит валютам развивающихся рынков и их европейским коллегам продемонстрировать рост, но в пределах 2-3 фигур.



Если абстрагироваться от референдума в Великобритании, то на курс рубля повлияют цены на нефть, которые недавно отскочили от нижней границы восходящего канала в районе 47 долл. за баррель. На этой неделе российские экспортеры могут начать накапливать рубли перед уплатой 27 июня НДПИ и НДС. В краткосрочной перспективе доллар может просесть до 64 рублей.