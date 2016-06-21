Сегодня доллар может протестировать уровень 64,7 рубля

Статистика Росстата, опубликованная вчера, просигнализировала о сохранении низкой потребительской активности российских домохозяйств. В апреле розничные продажи в РФ снизились на 4,9%(г/г), а в мае – на 6,1%(г/г). Некоторое улучшение продемонстрировала реальная (с поправкой на инфляцию) средняя заработная плата, которая в мае снизилась на 1%(г/г) после падения на 1,7%(г/г) в апреле. Низкий потребительский спрос формирует предпосылки к сохранению отрицательной динамики ВВП РФ во 2 кв. 2016 года. Между тем, снижающееся инфляционное давление в РФ во второй половине года приведет к выходу реальной заработной платы россиян в положительную зону. Низкая инфляция будет означать более крепкий рубль, если не реализуются внешние риски. Основным из них является возможное снижение цен на нефть в область 40 долл. за баррель.



Сегодня стоит обратить внимание на выступления М.Драги и Дж.Йеллен. Руководители крупнейших Центробанков мира наверняка будут говорить о последствиях возможного выхода Великобритании из ЕС. В ближайшие два дня существенное влияние на рубль окажет статистика по запасам нефти в США, которую опубликуют Американский институт нефти и Минэнерго США. В краткосрочной перспективе доллар может вырасти до 64,7 рубля.