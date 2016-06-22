Сегодня доллар может протестировать уровень 63,8 рубля

Сегодня российская валюта может укрепиться до 63,8 рубля за доллар на фоне повышения цен на нефть марки BRENT к 50,8 долл. за баррель. Поддержку нефтяным фьючерсам оказывает статистика Американского института нефти, который зафиксировал за прошлую неделю снижение запасов нефти в США на 5,2 млн баррелей.



Налоговый период в РФ пока не оказывает значимой поддержки ставкам межбанковского кредитования в РФ (ставка mosprime o/n остается вблизи ключевой), но ситуация может измениться в ближайшие дни. Вчера на аукционе недельного РЕПО спрос банков на рублевую ликвидность составил 751,358 млрд рублей при предложении в 360 млрд рублей. В то же время спрос на долларовую ликвидность в РФ планомерно снижается. С начала года задолженность кредитных организаций по второй части сделок валютного РЕПО сократилась с 20,666 млрд до 13,477 млрд долл. Когда кредитные организации вернут доллары ЦБ РФ, то золотовалютные резервы РФ превысят 400 млрд долл., даже если стабилизационные фонды РФ будут полностью израсходованы. Между тем, в 2017 году может начаться их пополнение частью нефтегазовых доходов РФ, если цены на нефть марки Urals будут стабильно превышать уровень в 50 долл. за баррель.