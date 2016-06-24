Brexit грозит рублю распродажами

Уже можно говорить о том, что в этом году реализовался один из главных рисков для мировой экономики – победа сторонников выхода Великобритании из ЕС. По данным Bloomberg, они преодолели необходимый барьер в 16,7 млн голосов и набрали около 51,8%. Политические последствия референдума – это вероятная отставка Дэвида Кэмерона, волна аналогичных референдумов в Греции, Португалии, Каталонии, а экономические – рост кредитных рисков в странах ЕС, обвал мировых фондовых индексов, будущее снижение темпов роста экономики Великобритании. В ближайшие годы экономические отношения Великобритании со странами ЕС могут быть пересмотрены.



После достижения парой GBPUSD уровня 1,3223, а парой USDJPY – отметки 99,01 наблюдается коррекционный отскок вверх. Инвесторы надеются на то, что крупнейшие мировые Центробанки откроют своп-линии, что позволит бороться с потенциальной нехваткой ликвидности. Речи о валютных интервенциях пока не идет.



Сегодня мы допускаем закрепление доллара выше уровня в 67,3 рубля, а в ближайшие торговые сессии – его рост до отметки в 70 рублей. Учитывая новые обстоятельства, ФРС США в этом году может отказаться от повышения базовой процентной ставки и, возможно, запустит программу количественного смягчения – QE4.