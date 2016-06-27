Доллар будет стремиться к уровню 66,3 рубля

Выход Великобритании из состава ЕС спровоцирует падение деловой активности в странах ЕС во второй половине 2016 года. Банк Англии с целью поддержки экономики в ближайшие месяцы может снизить ключевую процентную ставку до нуля и расширить программу количественного смягчения на несколько сотен млрд фунтов. Эти меры приведут к переоценке курса фунта до уровня 1,25 долл. в среднесрочной перспективе. На фоне укрепления доллара, воспринимаемого инвесторами в качестве защитной валюты, евро может скорректироваться к уровню 1,05 долл.



Рост неопределенности на финансовых рынках удержит Банк России от снижения базовой процентной ставки 29 июля. Несмотря на ожидания падения к концу 2016 года потребительской инфляции в РФ до 6%, траектория снижения базовой процентной ставки в РФ из-за ухудшения внешних условий будет носить очень плавный характер. К концу года ключевая ставка в РФ может снизиться до 10%.



На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в Китае, финальных оценок по ВВП США и Великобритании за 1 кв. 2016 года, разнообразной макроэкономической статистики по Японии. Налоговый период в краткосрочной перспективе продолжит оказывать поддержку российской валюте, однако риски ее ослабления до 66,3 рубля за доллар остаются высокими.