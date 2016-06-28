Рубль получил неожиданные факторы поддержки

Вчера стало известно о повышении с 1 августа 2016 года на 0,75 п.п. нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и в иностранной валюте. Фактически данная мера означает ужесточение монетарной политики в РФ, которая позволит частично абсорбировать приток ликвидности в банковский сектор. Естественно это сдержит темпы кредитования российской экономики и прибыльность кредитных учреждений, особенно небольших, но окажет поддержку рублю.



Геополитический фон в отношении РФ постепенно улучшается. Вчера турецкий президент Реджеп Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором содержались извинения за гибель российского пилота Су-24, сбитого турецкими ВВС в небе над Сирией. Сейчас можно говорить лишь о предпосылках к восстановлению отношений между РФ и Турцией.



Тем не менее, в ближайшее время мы ждем ослабления российской валюты. Цены на нефть постепенно снижаются, существуют риски их падения ниже уровня в 47 долл. за баррель. Ставки межбанковского кредитования в РФ после прохождения пика налогового периода, по нашим оценкам, могут упасть на 30-40 б.п. в начале июля. Вероятный диапазон колебаний по доллару на сегодня – 65,0-65,7 рубля.