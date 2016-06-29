Бюджетная консолидация окажет поддержку рублю

По данным газеты «Ведомости», Минфин РФ предлагает зафиксировать на три года (2017-2019 гг.) расходы бюджета в номинальном выражении на уровне 15,78 трлн руб. в год. Это означает, что по отношению к 2016 году они в 2017 году снизятся почти на 2,89%. В реальном выражении, по нашим оценкам, за три следующих года расходы бюджета в реальном выражении сократятся на 16,8% к уровню 2016 года. Подобные намерения финансовых властей РФ могут негативно сказаться на рейтинге действующей партии власти, но позволят добиться среднесрочной балансировки бюджета РФ, что, несомненно, является фактором поддержки рубля. Бюджетная консолидация должна позволить Банку России более активно снижать ключевую процентную ставку в будущем.



Устойчивость рубля после референдума в Великобритании можно объяснить факторами налоговой поддержки, довольно благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке, возможным притоком капитала из ЕС в РФ. Между тем, считать РФ «тихой гаванью» сложно, для этого должно пройти много времени, в течение которого вес РФ в мировой экономике возрастет. Спекулятивный капитал в ближайшие месяцы, вероятно, устремится в США, даже если в этом году ФРС откажется от повышения базовой процентной ставки.



Сегодня стоит обратить внимание на размещение Минфином ОФЗ в объеме примерно 20,55 млрд рублей и публикацию статистики по запасам нефти в США от Минэнерго США. В течение дня доллар может протестировать уровень в 64 рубля, но в дальнейшем скорректироваться к 65 рублям.