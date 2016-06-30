В 3 кв. 2016 года возможно снижение доллара до 60 рублей

Сегодня доллар скорректируется к 64 рублям на фоне его укрепления на международном валютном рынке и коррекционного снижения цен на нефть марки BRENT к 50 долл. за баррель. После предоставления ЕЦБ долгосрочных кредитов в объеме 400 млрд евро на мировых финансовых площадках произошла стабилизация ситуации, которая носит неустойчивый характер. По мнению ЦБ РФ, Brexit повысил риски для экономического роста в Великобритании, ЕС и в мире в целом. Российский регулятор считает, что с учетом этих рисков можно ожидать новых шагов по смягчению монетарной политики от Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии, но приостановки цикла смягчения монетарной политики в странах с формирующимися рынками.



Укрепление рубля в 3 кв. 2016 года до 60 рублей за доллар, возможно, при условии повышения цен на нефть марки BRENT к 55 долл. за баррель и выхода квартального ВВП РФ в положительную зону. В июле существенную опасность для высокодоходных активов представляет возможное снятие ограничений на продажи акций в Китае и дальнейшая девальвация юаня, которая приведет к росту стоимости доллара и снижению цен на товарно-сырьевые активы. Наша оценка по курсу доллара на конец 2016 года остается без изменений - на уровне 67-68 рублей.