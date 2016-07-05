К концу недели доллар может подняться выше 65 рублей

Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных установок в США за прошлую неделю увеличилось на 11 до 341. Между тем, из-за их сокращения в предыдущий период добыча сланцевой нефти в США идет на спад. Осенью ситуация может измениться, что повлечет снижение цен на нефть к 40 долл. за баррель. В краткосрочной перспективе они могут упасть к 47 долл. за баррель на фоне информации о снижении Саудовской Аравией официальной цены продажи нефти на август для Азии и США. Состояние здоровья китайской экономики – крупнейшего потребителя нефти в мире тоже внушает опасения. В июне было зафиксировано снижение с 50,1 п. до 50 п. официального индекса деловой активности в производственном секторе Китая.



Ухудшение внешней обстановки, вероятно, повлечет рост доллара до 64,4 рублей в ближайшие торговые сессии. К концу недели он может подняться выше 65 рублей, если в июне будет зафиксирован рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 180 тыс. человек. Сегодня стоит обратить внимание на итоги недельного аукциона РЕПО, который проведет Банк России. Если российский регулятор снизит объем предоставляемой ликвидности до 150 млрд рублей, то это окажет стабилизирующее воздействие на рубль.