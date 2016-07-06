В течение дня доллар будет консолидироваться в диапазоне 64,5-65 рублей

Сейчас на рынках наблюдается вторая волна распродаж рискованных активов после проведения референдума в Великобритании. Приостановка выплат со стороны крупных британских фондов недвижимости, рост числа просрочек по кредитам в банковском секторе Италии усиливают бегство инвесторов из рискованных активов в американские, немецкие и японские гособлигации. В частности, за последний месяц доходность 10-ти летних облигаций Германии снизилась на 27 б.п. до - 0,19%. Практически не остается сомнений в том, что ЕЦБ придется вскоре снизить ставку по депозитам на 10 б.п.



На фоне ухудшения внешнего фона и ускорения в июне потребительской инфляции в РФ до 7,5% годовых Банк России в 3 кв. 2016 года, вероятно, сохранит базовую процентную ставку на уровне 10,5%. Для изъятия денежной ликвидности из банковского сектора и поддержки рубля российский регулятор начинает сокращать объем предоставляемой ликвидности на аукционах рублевого РЕПО и осуществляет продажи ОФЗ из своего портфеля. Остаток ОФЗ, принадлежащих ЦБ РФ, на 1 июля составил 66,855 млрд рублей. После их продажи ЦБ РФ может провести размещение тестового выпуска своих облигаций. По мнению первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, это произойдет в ноябре 2016 года. Очевидно, чтобы заинтересовать инвесторов доходность выпускаемых ЦБ РФ облигаций должна быть не ниже доходности ОФЗ, которые продолжит выпускать Минфин.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в непроизводственном секторе США, протоколов предыдущего заседания ФРС. В течение дня доллара будет консолидироваться в диапазоне 64,5-65 рублей.