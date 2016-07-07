Сегодня доллар скорректируется к 64 рублям

Сегодня доллар может снизиться до 64 рублей на фоне его ослабления на международном валютном рынке и выросших до 48,9 долл. за баррель цен на нефть марки BRENT. Поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика Американского института нефти, согласно которой за прошлую неделю снижение запасов нефти в США составило 6,7 млн баррелей.



Доллар попал под давление после публикации протоколов последнего заседания ФРС США. Из них следует, что члены ФРС не приняли решения о повышении процентных ставок этим летом из-за неопределенных перспектив экономики США и проведения референдума в Великобритании. Между тем, члены ФРС отметили некоторое ускорение роста потребительских расходов в США во 2 кв. 2016 года к 1 кв. 2016 года.



В ближайшие месяцы рассчитывать на повышение базовой процентной ставки в США не стоит, но возможно его укрепление, в том числе и к рублю, из-за продолжающегося после проведения референдума в Великобритании вывода капитала в США. Реальная доходность инвестиций в ОФЗ РФ по-прежнему остается высокой, но они уступают в качестве американским государственным облигациям.



Поддержать рубль в среднесрочной перспективе могут действия российского правительства, которое, возможно, обяжет госкомпании направлять 50% своей прибыли на дивиденды и заморозит на 3 года расходы федерального бюджета. Эти действия позволят сократить расходование средств из стабилизационных фондов, но окажут негативное воздействие на темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ. В долгосрочной перспективе курс доллара сильно не отклонится от уровня в 65 рублей. Его рост до 86 рублей возможен при условии реализации массовой волны дефолтов в странах ЕС и снижении цен на нефть ниже 30 долл. за баррель.