Сегодня доллар продолжит консолидацию в диапазоне 64-64,8 рубля

В минувшую пятницу была опубликована позитивная статистика по рынку труда в США, которая немного увеличила вероятность повышения в этом году ставки по федеральным фондам (с 15% до 24%). В июне вырос не только уровень безработицы в США (с 4,7% до 4,9%), но и число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (на 287 тыс. при прогнозе 175 тыс.). Последний показатель в мае был пересмотрен с 38 тыс. до 11 тыс. рабочих мест. Об усилении инфляционного давления в США просигнализировало ускорение в июне годовых темпов роста средней почасовой заработной платы в стране с 2,5% до 2,6%. Снижение надежд на развитие рецессионных процессов в крупнейшей экономике мира, возможно, окажет поддержку ценам на нефть. Более полно судить о состоянии американской экономики можно будет после публикации 15 июля данных по розничным продажам, промышленному производству и инфляции в США. В этот же день участники рынка узнают важные экономические данные по китайской экономике.

Сегодня стало известно о том, что правительство РФ продало 10,9% акций АЛРОСА, выручив около 52,2 млрд рублей. Продажа акций прошла по цене в 65 рублей, оказавшись лишь на 3,8% ниже цены закрытия пятничных торгов бумагами. В этом году правительство РФ планирует продать часть акций Роснефти, Башнефти и ВТБ, рассчитывая получить от уже состоявшихся и будущих приватизационных сделок около 1 трлн рублей. Иностранные инвесторы могут проявить большой интерес к российским акциям и облигациям на фоне ослабления надежд на скорое повышение процентных ставок в США (из-за Brexit) и постепенного выхода российской экономики из рецессии. Согласно последним оценкам МВФ, в этом году российская экономика сократится на 1,2% (в мае ожидалось падение на 1,5%), но в следующем – вырастет на 1%. В ближайшей перспективе курс доллара, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 64-64,8 рубля.

11.07.2016