Текущая стойкость рубля носит временный характер

Дальнейшее снижение доходности облигаций развитых рынков на некоторое время поддержит интерес инвесторов к высокодоходным облигациям развивающихся стран, в том числе и РФ. В частности, на сегодняшний день доходность 10-ти летних облигаций США, Великобритании, Германии составляет 1,45%, 0,76% и -0,16%, в то время как доходность аналогичных облигаций Бразилии, РФ, Мексики составляет 12,25%, 8,39% и 5,85% соответственно. На этой неделе можно ожидать расширения программ монетарного и фискального стимулирования в Японии и Великобритании.

Текущая стойкость рубля связана не только с повышенным спросом нерезидентов и российских банков на ОФЗ, но и с продажей экспортерами валютной выручки для уплаты дивидендов и ростом банковского спроса на рублёвую ликвидность перед повышением с 1 августа нормы резервирования в РФ. В течение нескольких недель эти факторы будут отыграны, и курс рубля естественным образом ослабнет (возможно, до 68 рублей за доллар) на фоне уже состоявшегося снижения цен на нефть с 50 долл. до 46,4 долл. за баррель. Спровоцировать падение котировок черного золота в область 43 долл. за баррель может обвал китайского юаня (до 6,7-6,75 юаня за доллар) при публикации слабой макроэкономической статистики по Китаю.

12.07.2016