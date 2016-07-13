Сегодня доллар может протестировать годовой минимум к рублю

Итоги вчерашнего аукциона рублевого РЕПО отразили повышенный спрос банков на рублевую ликвидность и привели к росту однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ с 10,46% до 10,52%. Объем спроса на аукционе составил около 430,4 млрд рублей при предложении в 120 млрд рублей. По оценкам ЦБ РФ, в июле приток ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу продолжится, что приведет к снижению задолженности банков по операциям рефинансирования (и сформирует предпосылки к ослаблению рубля). 5 июля из федерального бюджета на банковские депозиты было размещено 150 млрд рублей, а 12 июля – 50 млрд рублей.

В настоящее время внешние факторы поддерживают рубль. Речь идет об окончании периода политической неопределенности в Великобритании и росте цен на нефть с 46 долл. до 47,9 долл. за баррель. Сегодня цены на нефть могут просесть в момент публикации статистики по внешней торговле Китая и запасам нефти в США. Днем стоит обратить внимание на итоги размещения ОФЗ в объеме 25 млрд рублей. Повышенный спрос на российские долговые бумаги просигнализирует о возможности снижения базовой процентной ставки в РФ. В течение дня мы допускаем тестирование долларом минимума текущего года с его последующей коррекцией к 64 рублям.

13.07.2016