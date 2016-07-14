В июле евро способен удержать поддержку в 70 рублей

Замедление за прошлую неделю с 0,4% до 0,1% еженедельного роста цен свидетельствует о снижении инфляционных ожиданий в РФ после недавней индексации тарифов естественных монополий. Этот процесс способствует покупкам ОФЗ и рубля. Вчера на аукционах по размещению ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК спрос составил 25,3 млрд и 17,7 млрд рублей, а предложение - 15 млрд. и 10 млрд рублей соответственно. Если цены на нефть удержат уровень поддержки в 46 долл. за баррель, несмотря на возобновившийся рост добычи нефти в США, то пара USD/RUB на этой неделе попробует обновить минимум текущего года.

Сегодня мы ожидаем снижения на 25 б.п. ключевой процентной ставки в Великобритании, а 21 июля - мягкой риторики от ЕЦБ. В еврозоне в мае было зафиксировано снижение не только уровня промышленного производства на 1,2%(м/м), но и уровня безработицы – с 10,2% до 10,1%. При этом в июне инфляция в регионе выросла – с -0,1% до 0,1% годовых. Со стороны ЕЦБ в ближайшие месяцы (но возможно не в июле) можно ожидать расширения программы покупок активов и снижения на 10 б.п. депозитной ставки. Последняя мера позволит регулятору расширить перечень облигаций, которые он сможет купить в будущем. Речь в частности идет о немецких бондах, именно их активно покупали участники рынка после референдума в Великобритании. Наши ожидания сводятся к тому, что в текущем месяце евро удержит поддержку в 70 рублей.

14.07.2016