Сегодня доллар может протестировать уровень в 62 рубля

МЭР считает, что Brexit способствовал росту спроса на высокодоходные активы, в том числе и рубль. Мы разделяем такую точку зрения, но считаем, что негативные для Европы последствия Brexit проявятся до конца текущего года. Британский рынок недвижимости сжимается, проблемы в банковском секторе еврозоны остаются, требуя вливания бюджетных средств в него. Необходимость уплаты штрафов Испанией и Португалией (в размере до 0,2% от ВВП) из-за того, что дефициты бюджета этих стран в 2015 году составили соответственно 5,1% и 4,4% от ВВП (при норме в 3% от ВВП) спровоцируют рост антиевропейских настроений.

Сегодня ралли рубля продолжится на фоне публикации неплохой макроэкономической статистики по Китаю. Во 2 кв. 2016 года ВВП Китая вырос на 6,7% при прогнозе 6,6%. В июне в этой стране объемы нового кредитования, промышленного производства и розничных продаж оказались лучше ожиданий. Основные риски для рубля мы видим со стороны нефтяного рынка. Если июньская макроэкономическая статистика в США окажется лучше ожиданий, а число буровых установок в этой стране продолжит расти, то цены на нефть марки BRENT могут упасть ниже 46 долл. за баррель, что повлечет фиксацию прибыли в рублевых активах. В краткосрочной перспективе доллар будет консолидироваться в диапазоне 62-63,4 рубля.

15.07.2016