На этой неделе доллар будет консолидироваться в диапазоне 62-64 рубля

Такие события, как недавний теракт в Ницце и попытка военного переворота в Турции, могут привести к пересмотру инвесторами своих инвестиционных портфелей. В ближайшее время премия за риск инвестирования в активы развивающихся стран будет оставаться повышенной. В то же время на фоне улучшения июньской макроэкономической статистики в США привлекательными выглядят среднесрочные покупки мировой резервной валюты. В июне в крупнейшей экономике мира розничные продажи выросли на 0,6%(м/м), промышленное производство – на 0,6%(м/м), потребительская инфляция – на 0,2%(м/м). На этой неделе мы допускаем снижение ключевой валютной пары EUR/USD до уровня 1,097. Колебания доллара к рублю, вероятно, будут проходить в диапазоне 62-64.

Поддержку российской валюте окажет традиционное для налогового периода в РФ повышение ставок межбанковского кредитования и относительно стабильные цены на нефть (47,6 долл. за баррель). Между тем, риски снижения последних ниже 46 долл. за баррель представляются высокими из-за возобновившегося роста добычи нефти и числа буровых установок в США.

18.07.2016