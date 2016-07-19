ЦБ РФ в июле может снизить ставку до 10%

В ближайшие недели существуют риски снижения цен на российские активы из-за роста геополитической напряженности в соседней Турции, неустойчивой конъюнктуры на рынке энергоносителей, неопределенности, связанной с параметрами бюджета РФ на 2017 год. До конца июля локальный фактор – высокий спрос на рублевую ликвидность в РФ – продолжит оказывать поддержку рублю. С технической точки зрения, пробой долларом уровня поддержки 62,7 рубля может спровоцировать его снижение до уровня 60,8 рубля. Открывать новые длинные позиции по российской валюте на текущих уровнях становится опасно.

Исходя из вчерашних заявлений заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева,

можно сделать вывод о том, что российские власти не намерены полностью расходовать средства стабилизационных фондов. Основным источником финансирования дефицита бюджета РФ станет приватизация и размещение государственных облигаций. Для успешного размещения последних Минфин, вероятно, будет предлагать премию к вторичному рынку. Теоретически, если цены на нефть резко не снизятся, укрепление рубля продолжится, и еженедельная инфляция в РФ стабилизируется на уровне 0,1%, то ЦБ РФ 29 июля может принять решение о снижении ключевой процентной ставки до 10%, но базовый сценарий все же предполагает ее сохранение на уровне 10,5%.

19.07.2016