Сегодня доллар может протестировать уровень в 64 рубля

Вчера турецкий регулятор принял решение о снижении базовой процентной ставки на 25 б.п. до 8,75%. Эта мера ослабит приток капитала в страну (15,8 млрд долл. за первые 5 месяцев 2016 года), имеющей дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 4,5% от ВВП и дефицит бюджета на уровне 1,2% от ВВП. В то же время РФ имеет положительное сальдо платежного баланса (15,9 млрд долл. за первое полугодие 2016 года), но более высокий дефицит бюджета, который в этом году может составить 4% от ВВП. Для поддержания конкурентоспособности своих экономик национальные регуляторы допустят ослабление лиры и рубля. По нашим оценкам, к концу 2016 года пары доллар/лира и доллар/рубль соответственно достигнут уровней 3,24 и 68.

Краткосрочные перспективы рубля ухудшились после вчерашней встречи В. Путина с Дм. Медведевым. Президент РФ отметил, что «рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами». В.Путин, видимо, намекнул на нежелательность укрепления рубля, который фактически отвязался от самого главного фактора – нефтяного. С технической точки зрения, уверенное закрепление доллара выше уровня в 63,4 рубля будет означать, что недавний пробой им этого уровня сверху-вниз оказался «ложным». Укрепление доллара на международном валютном рынке создает предпосылки к тестированию им уровня в 64 рубля сегодня.

20.07.2016