Внешние и внутренние факторы способствуют покупкам ОФЗ РФ

Вчера агентство S&P понизило кредитный рейтинг Турции на одну ступень - с «BB+» до «BB» (у РФ рейтинг остается на уровне «BB+»). Агентство отмечает, что «бюджетные, долговые и экономические показатели Турции могут продолжить ухудшаться, поскольку политическая нестабильность может ударить по инвестиционному климату, что ухудшит ситуацию с платежным балансом». С этим сложно не согласиться. Несмотря на потепление отношений между Турцией и РФ, восстановление экономических связей между странами оказывается угрозой. Курс турецкой лиры реагирует на понижение рейтинга Турции естественным образом – снижением. В настоящее время пара USD/TRY корректируется в область 3,057 после вчерашнего тестирования уровня 3,096. В связи с последними политическими и экономическими событиями в Турции и странах ЕС институциональные инвесторы могут продолжить активные покупки ОФЗ РФ. Вчера в ходе проведения аукционов по размещению ОФЗ Минфину удалось привлечь 25 млрд рублей. Участники рынка надеются на продолжение цикла снижения базовой процентной ставки в РФ, учитывая стабилизацию еженедельной инфляции в стране на уровне 0,1%, что было зафиксировано вчера Росстатом.

Сегодня основным экономическим событием дня станет заседание ЕЦБ, в ходе которого регулятор, вероятно, сохранит без изменений параметры денежно-кредитной политики. Тем не менее, намеки на ее смягчение в будущем, видимо, прозвучат, что окажет давление на евро. Сегодня доллар может выйти в диапазон 63,9-64,25 рубля, а евро – скорректироваться к уровню в 70 рублей.

21.07.2016