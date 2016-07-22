Сегодня доллар может укрепиться до 64,5 рубля

Обеспокоенность российских властей укреплением рубля может повлечь определенные действия со стороны ЦБ РФ. В этой ситуации самое простое, что может сделать ЦБ РФ, - это снизить 29 июля базовую ставку до 10%. Кроме того, российский регулятор, вероятно, сузит объемы предоставления валютной ликвидности по операциям 28-дневного валютного РЕПО и нарастит объемы предоставления рублевой ликвидности по операциям 7-дневного рублевого РЕПО. С технической точки зрения, недавний пробой долларом уровня поддержки в 63,4 рубля оказался ложным. В течение нескольких недель мировая резервная валюта может протестировать отметку в 67,3 рубля.

Сегодня внешний фон не располагает к покупкам рубля. Цены на нефть приблизились к критически важной поддержке в 46 долл. за баррель, американские фондовые индексы снизились, отыгрывая слабую отчетность американских компаний и нежелание ЕЦБ расширять меры монетарного стимулирования европейской экономики. Поддержку доллару на международном валютном рынке оказывает июньская статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию предварительных индексов деловой активности в производственных секторах еврозоны, Великобритании, США, статистики по числу буровых установок в США. В течение дня доллар может протестировать уровень в 64,5 рубля.

22.07.2016