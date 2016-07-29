Сегодня доллар может вырасти до 67 рублей

Все еще низкая вероятность ужесточения в текущем году монетарной политики в США и снижение инфляционных ожиданий в РФ формируют предпосылки к сегодняшним активным действиям ЦБ РФ. Возможное снижение им ключевой процентной ставки до 10% ослабит российскую валюту на 0,5 рубля к доллару и выведет индекс ММВБ к историческому максимуму.

Вчера покупателей российских активов обрадовала новость о включении российских еврооблигаций, выпущенных в мае текущего года под ставку 4,75%, в систему Euroclear. После этой новости на вторичном рынке доходность российских еврооблигаций снизилась до 4,1%. Полагаем, до конца года РФ способна занять оставшиеся 1,25 млрд долл., не предлагая большую премию ко вторичному рынку.

Сегодня после незначительного расширения монетарных стимулов в Японии наблюдается ослабление доллара на международном валютном рынке. Вечером в момент публикации ВВП США за 2 кв. 2016 года он может восстановить свои позиции. Учитывая внешние и внутренние факторы, сегодня пара USD/RUB, вероятно, протестирует уровень 67.

29.07.2016