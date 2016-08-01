До конца года спред доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США может снизиться на 125 б.п.

Сохранение ЦБ РФ ключевой процентной ставки на уровне 10,5% и слабые данные по ВВП США во 2 кв. 2016 года позволили паре USD/RUB в минувшую пятницу скорректироваться к отметке 66. Отказ ЦБ РФ от снижения ставки мы связываем в основном с внешними факторами – снижением цен на нефть (с 50 долл. до 43 долл. за баррель за июнь-июль), ростом неопределенности в мире после Brexit (на что в июле обратил внимание МВФ, хотя ЦБ РФ в пресс-релизе об этом не упоминал). Пересмотр в сторону уменьшения темпов роста американской экономики в 1 кв. 2016 года (с 1,1% до 0,8%) и их невысокий рост во 2 кв. 2016 года (1,2%) уменьшили вероятность ужесточения в сентябре денежно-кредитной политики в США.

По нашим оценкам, до конца года ЦБ РФ снизит ставку с 10,5% до 9,5%, если годовые темпы роста цен в стране снизятся с текущих 7,2% до 6%, а цены на нефть не упадут ниже уровня в 40 долл. за баррель. В свою очередь ФРС США в декабре может поднять ставку на 25 б.п, если в ближайшие месяцы американская экономика будет создавать в среднем по 200 тыс. рабочих мест в месяц, а инфляционное давление в США – расти. По итогам июня годовые темпы роста потребительских цен в США составили 1% при таргетируемом значении в 2%. Возможное снижение на 125 б.п. до конца года спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США окажет поддержку паре USD/RUB, не позволив ей упасть ниже уровня в 65.

01.08.2016