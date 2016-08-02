В августе доллар может вырасти до 70 рублей

В августе цены на нефть марки BRENT могут упасть с текущих 42 долл. к 35 долл. за баррель на фоне обострения конкуренции между крупными производителями нефти в азиатском регионе. Вчера стало известно о понижении в сентябре Саудовской Аравией цен на свою нефть для азиатских потребителей на 1,3 долл. В текущем месяце участники рынка с интересом будут наблюдать за реакцией американских нефтепроизвоителей на ухудшение ситуации на рынке нефти. Для российской валюты это не сулит ничего хорошего. Ее ослабление до 67,7-70 рублей за доллар остается лишь вопросом времени.

Менее быстрому ослаблению рубля будут способствовать действия ЦБ РФ, который продолжает продавать ОФЗ из своего портфеля (в апреле-июле он продал их чуть более чем на 132 млрд рублей). Сегодня регулятор в определенной степени удивил российский банковский сектор, предоставив ему на аукционе рублевого РЕПО лишь 10 млрд рублей против 480 млрд на прошлой неделе. Сжатие рублевой ликвидности и ужесточение требований к размещающим госсредства банкам (собственный капитал которых должен быть не менее 25 млрд рублей) ускорит процесс ухода слабых кредитных организаций в РФ. Сегодня доллар может протестировать уровень 67,15 рубля, а евро - закрепиться выше 75 рублей.

02.08.2016