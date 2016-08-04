Действия Банка Англии могут незначительно укрепить рубль

Сегодня вероятны колебания пары USD/RUB в середине диапазона 65,7- 67,15. Поддержку рублю оказывает восстановление цен на нефть марки BRENT в область 43 долл. за баррель, а доллару – внутренняя макростатистика. По данным Минэнерго США, добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась с 8,515 млн до 8,460 млн барр. в день. По данным ADP, занятость в частном секторе США в июле выросла на 179 тыс. при прогнозе 170 тыс. Завтра показатель NFPR может продемонстрировать рост на 170-180 тыс.

Во второй половине дня поддержку рискованным активам окажет вероятное смягчение денежно-кредитной политики в Великобритании, которое может подтолкнуть инвесторов к более активным покупкам высокодоходных облигаций развивающихся рынков. Вчерашний спрос на российские бонды оказался не высоким. Минфин разместил два выпуска ОФЗ с доходностью 8,66-8,83% на общую сумму в 21,46 млрд при предложении в 30 млрд рублей. Усилению спроса на ОФЗ могли бы способствовать улучшение внешней конъюнктуры, рост ВВП РФ, снижение геополитических рисков в отношении РФ. Между тем, обострение за последние дни ситуации на юго-востоке Украины вынуждает инвесторов с большей осторожностью относиться к вложению средств в российские активы.

04.08.2016