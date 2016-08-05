Сегодня доллар может протестировать уровень 65,7 рубля

Сегодня доллар может укрепиться до 65,7 рубля, если июльская статистика по рынку труда в США окажется на уровне или лучше ожиданий. Текущий фактор поддержки рубля - рост за последние два дня цен нефть марки BRENT до 44 долл. за баррель является неустойчивым. Для нахождения нового баланса между спросом и предложением на рынке нефти может потребоваться снижение цен на нефть до 37 долл. за баррель. Желание Венесуэлы вновь провести совещание нефтедобывающих стран (ОПЕК +РФ и др.) для повышения мировых цен на нефть до 50-60 долл. за баррель вряд ли реализуется на практике, так как американская сланцевая нефть еще не вытеснена с рынка.

Проблема балансировки российского бюджета остается острой. Алексей Улюкаев считает, что для покрытия дефицита бюджета надо использовать как средства Резервного фонда, так и механизм заимствований на внутреннем рынке. По его мнению, на фоне избытка ликвидности на внутреннем рынке РФ нужно активнее наращивать внутренний долг. Следует отметить, что трата денег из стабилизационных фондов может негативно сказаться на рейтинге РФ в 2017 году.

05.08.2016