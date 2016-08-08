В течение дня вероятны колебания доллара в диапазоне 64,5-65 рубля

Коррекция цен на нефть марки BRENT к 44,85 долл. за баррель укрепила позиции российской валюты до 64,85 рублей за доллар. Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания ОПЕК об увеличении мирового спроса на нефть во второй половине 2016 года. Позиции евро к рублю выглядят слабыми из-за продолжающегося снижения евро к доллару. Поддержку мировой резервной валюте оказывает сильная июльская статистика по рынку труда в США (по занятости и росту средней почасовой заработной платы). После ее публикации вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 2016 году выросла с 36% до 45%.

Между тем, ухудшение макроэкономической статистики в Китае и рост числа буровых установок в США (до 381 штуки) заставляет усомниться в устойчивости восходящего движения на рынке нефти. В июле китайский импорт снизился на 12,5%(г/г), а экспорт - на 4,4%(г/г) в долларовом выражении. Валютные резервы Китая в июле снизились с 3,21 трлн до 3,20 трлн юаней. В настоящее время наблюдается ослабление китайской валюты до 6,66 юаня за доллар.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги аукциона валютного РЕПО. Банк России предложит своим младшим коллегам 4,9 млрд долл. на 28 дней. Если спрос на валюту останется неудовлетворенным, то банкам придётся покупать ее с открытого рынка.

В течение дня вероятны колебания доллара в диапазоне 64,5-65 рубля.



08.08.2016